"Este incidente esta siendo tomando extremadamente en serio, yo me he reunido y he hablado personalmente con la familia", dijo Lora. "Me he reunido con mi Jefe de Policía, funcionarios locales y administradores de la escuela, así como con los miembros de la junta, para asegurarnos de que haya responsabilidades y que esta familia reciba justicia, y cualquier ayuda y recursos que les podamos proveer para que puedan sanar y sentirse seguros".