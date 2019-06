Pero Simpson también criticó la respuesta de la compañía. Los amigos no pudieron encontrar un hotel hasta las 5 o 6 am del sábado, con un horario de salida de 11 am. Airbnb los había conectado a otra unidad, pero Simpson dijo que se les proporcionó una vivienda que terminó siendo cancelada en el último momento, lo que calificó el fin de semana de las reservas como "una situación de pérdida-pérdida".