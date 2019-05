Cuando las autoridades comenzaron a investigar, rápidamente se dieron cuenta de que Via no era la única que no había tenido noticias de Thomas Hayden en mucho tiempo. En el apartamento donde su hija creía que estaba viviendo, encontraron a la nieta de Virginia Hayden, quien les dijo que nunca había vivido allí, y que ella no lo había visto en siete años. Otras entrevistas con familiares y amigos revelaron que nadie podía recordar haberlo visto o escuchado de él desde algún momento en el otoño de 2011.