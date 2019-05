"Cuando diagnostican a un paciente con cáncer, lo primero que piensan es en el miedo a morir", dijo Cole en una entrevista con The Post. "Mis padres tuvieron cáncer de distinto tipo. Uno se recuperó, afortunadamente, pero el otro no lo hizo. Así que naturalmente te sientes preocupado. Después de los retrasos, hubo un cierto punto en el que dije, no – suficiente. Tenemos que seguir adelante".