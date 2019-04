"Apoyarse en el ejército para manejar estas funciones que no son de naturaleza [militar] es esencialmente elegir no invertir en el gobierno y confiar en el ejército para compensar la brecha", dijo Alice Hunt Friend, ex funcionaria de política del Pentágono y becaria senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Hemos visto que eso sucede en el extranjero durante años y ahora lo estamos viendo en casa y eso es muy preocupante". Esta es la misión del ejército estadounidense. Unos pocos cientos de empleados asignados no desvían radicalmente sus funciones, pero es una señal realmente preocupante ".