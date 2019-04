Aquel críptico tatuaje era una de las pocas pistas con las que tenía que trabajar la policía. El 7 de abril de 2018 un pescador que se encontraba cerca de la ciudad de Yuba, en California, vio un cadáver flotando en el río Feather. El cuerpo había estado tanto tiempo en el agua que ya no era reconocible. Inicialmente lo confundieron con una mujer delgada y de pelo oscuro porque estaba vestido con ropa femenina y no llevaba identificación. No había signos de algo más, por lo que las autoridades terminarían determinando el ahogamiento como causa de muerte. Sin embargo, un mes después todavía no habían identificado a la persona.