Trump provocó la última controversia relacionada con la inmigración el viernes, cuando se quejó con los reporteros sobre el hecho de que México no haya detenido la afluencia de migrantes, un punto que subrayó en un tuit al día siguiente. "Si no los detienen, estamos cerrando la frontera. La cerraremos. Y la mantendremos cerrada por mucho tiempo. No estoy jugando ", dijo Trump el viernes.