"Pensé en todos los demás hombres que estaban alrededor y detrás de nosotros que no pudieron evitar verlas de espaldas", escribió la autodenominada madre católica de cuatro hijos en una carta al editor de The Observer, el periódico estudiantil de Notre Dame. Fue publicada el lunes. "Mis hijos saben que es mejor. No deben mofarse del cuerpo de una mujer cuando estoy cerca (y espero que también cuando no lo estoy). No miraron fijamente, y no comentaron después. Pero no podías evitar ver esos traseros extremadamente desnudos. No quería verlos, pero era inevitable. Era aún más difícil para los jóvenes ignorarlos".