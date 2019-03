"Al igual que otras 50,000 personas en los Estados Unidos cada año, esta semana me diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4", dijo. "Ahora, normalmente el pronóstico para esto no es muy alentador, pero voy a luchar contra esta enfermedad, y voy a seguir trabajando con el amor, el apoyo de mi familia, amigos y con la ayuda de sus oraciones. También planeo vencer las estadísticas de baja tasa de supervivencia para esta enfermedad. La verdad me dijo que tengo que hacerlo. Debido a los términos de mi contrato, tengo que ser anfitrión de "Jeopardy!". Por tres años más".