Henrichs dijo que él estuvo muy agradecido por la compasión y generosidad de su ex esposa, pero que también se preocupó en las horas previas antes de la cirugía. "¿Qué hago si algo te pasa? " él dijo a Ziegler. "Ella me dijo: 'Si algo pasa, es lo que tenía qué suceder'", recordó Henrichs. "Hablamos de ello un poco, y ella me hizo sentir mejor. Y desde luego dije, 'Gracias´. Lo que ella hizo es increíble. Todavía le agradezco cuando me despierto por la noche y pienso en ello".