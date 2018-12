Pregunta: Mi cuñada recientemente firmó un plan de mercado multinivel para productos cosméticos. Ahora, todas nuestras conversaciones giran en torno a eso, y ella y mi hermano me están presionando no solo para que compre estos productos, sino para que me convierta en distribuidora. No estoy interesada en absoluto, pero ella sigue intentándolo, y quiere que organice una fiesta para que presente sus productos. He intento decirle de mil maneras que no quiero. La situación se ha vuelto muy incómoda, especialmente porque mi hermano me está haciendo sentir culpable por no "apoyarla".