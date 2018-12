Arrastro su maleta y la coloco en el auto. Me acuerdo que debo empacar unas Crocs en vez de unas zapatillas con cordones. Vuelvo corriendo para buscar el iPod, que no tiene cámara, y me doy cuenta de que no descargué los álbumes de Eminem que tanto le gustan. Todas las canciones parecerán infantiles. Las escuchará esta noche y querrá algo diferente.