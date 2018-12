Asigno la responsabilidad a los proveedores que pueden permitirse brindar oportunidades a este tipo de personas, pero aún no lo hacen. ¿Por qué no ofrecer espectáculos de teatro con niveles de luz y sonido más suaves, o que permitan a los asistentes hacer ruido y deambular? Uno de cada 59 niños en Estados Unidos tiene autismo, pero las oportunidades disponibles no se corresponden con esas cifras. Como resultado, los padres, a menudo, se sienten incómodos en los espacios comunes que otras personas habitan libremente, aunque nuestros hijos no hayan hecho nada malo.