Cuando el año pasado, me paré en el frío patio trasero de mi casa y busqué en las estrellas las formaciones de Pegaso y Piscis, tal y como me lo había enseñado mi madre, sentí que los expertos médicos estaban equivocados. Estaba convencida de que mi madre no se estaba muriendo. Dejé varios mensajes al doctor de guardia en el centro de atención para que fuera a verla, pero él no respondió.