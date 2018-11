Pregunta: No le gusto a la madre de mi novio. Ella lo deja muy claro al "bromear" sombre las cosas que no le gustan (no me criaron en la Iglesia, no como mucho, soy callada). Mi novio la defiende cuando le digo que no me gusta pasar tiempo con ella y la excusa diciendo que aún me está "conociendo" y que solo lo dice en tono de broma porque ella es así. Pero no me gusta. Le he dicho que no quiero ir a más cenas familiares (que son varias al mes) y que ya tengo suficiente. Dice que necesito hacer un mayor esfuerzo.