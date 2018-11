De la nada, mientras disfrutaba de su merienda, mi hijo empezó a tener convulsiones. Y no se detuvieron. Fue aterrador. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Él estaba asustado por sus ataques, se agitaba en la cama del hospital y estaba fuera de control. Quería desesperadamente ayudarlo a tranquilizarlo, pero no sabía qué hacer. Mi primera intuición fue distraerlo. Recuerdo haber sacado un libro para que no viera a todos los médicos que correteaban. Hice ruidos fuertes como los de un tigre para que no pudiera escuchar los gritos de miedo de los doctores. No sirvió de nada.