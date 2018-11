En Detroit, May Mobility transporta a los trabajadores en vehículos sin conductor en rutas predeterminadas. Zafar Razzacki, jefe de productos de la start-up, dijo que un pod para dos personas podría funcionar incluso mejor en ciertas situaciones, como cruzar un campus universitario o trasladarse a un estacionamiento del aeropuerto. "Soy un creyente en el futuro multimodal, dependiendo de su caso de uso particular", señaló Razzacki. "No creo que nadie hubiera imaginado que compartir motos sería un mercado de USD 1.000 millones, así que creo que hay mucho espacio para que se desarrolle este mercado".