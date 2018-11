Aún más importante, los estudios citados anteriormente no pueden decir mucho sobre lo que la automatización hace al mercado laboral en general. Es casi seguro que a medida que algunos trabajos se automatizan, otros se crearán para ocupar su lugar. Simplemente considera todos los nuevos trabajos que no existían hace algunos años o décadas: gerente de redes sociales, científico de datos o productor de podcast. Además, las categorías de trabajo que no terminan siendo completamente automatizadas podrían expandirse si aumentara la oferta de trabajadores disponibles para hacerlo: la nación podría tener menos cajeros pero más jardineros.