No el sarcasmo real, sino los muchos usuarios que quieren que sepas que les gusta. Como en: "Me gusta el vino, el sarcasmo y los perros" o "El equipo de los Dodgers, la cerveza, el sarcasmo y Kanye West" o "Equipo deportivos de Nueva Inglaterra, sarcasmo, honestidad y bebida compulsiva ocasional" u "osos de peluche, sarcasmo y amabilidad". O "me gusta el helado y el café. Y la actividad física. Y el sarcasmo".