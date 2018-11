Al final decidí cancelarlo en mi lucha por el poder con Gmail. Estoy desactivando la función "Redacción inteligente" y no solo porque siento que me está volviendo más tonta. En lugar de perder el tiempo tratando de burlarme de un programa de computadora, voy a usar mis preciosos momentos para reflexionar sobre lo que escribo. No voy a abandonar por completo mi hábito de emoji: un hocico de cerdo bien colocado dice mucho. Pero las palabras merecen una cuidadosa consideración, incluso si no lo exigen, y la gente también.