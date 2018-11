Pero construir energía solar no es fácil en la Gran Manzana. La naturaleza evolutiva de la propia urbe es un punto de conflicto en sí, según dijo Peter Davidson, un desarrollador solar de Brooklyn y ex director de la oficina de programas de préstamos del Departamento de Energía de Estados Unidos. La topografía del techo, los estrictos códigos de incendios, las reglas de zonificación y el retroceso deben considerarse. Simplemente no hay tanto espacio como en el desierto o, incluso, en los suburbios.