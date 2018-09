Será una subclase, una que no tendría medios para estar representada en la mesa de negociación actual porque aún no se ha creado. Tyler Binder, un chófer en Wisconsin cuyos videos sobre por qué está votando en contra del contrato se viralizaron rápidamente, dice: "Recuerda, ser parte de una reunión significa que siempre estás pensando '¿Cómo me sentiría en esta posición?'. Cualquiera que esté a punto de entrar en esta posición cuenta conmigo y cuenta con usted para asegurarse de que este contrato sea aceptable para ellos".