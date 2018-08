Años antes, en el recital de piano de mi hija, tuve uno de esos repentinos momentos de claridad. Cuando se levantó para ir a jugar, me di cuenta: si ella tropieza y cae, no es cosa mía. No debería sentirme decepcionada. Esto no quiere decir que no tenía esperanzas y expectativas con mis hijos. Estaba segura de que estaba superado cuando me despedí de cada uno de ellos, con cinco años de diferencia, en vísperas de su aventura universitaria.