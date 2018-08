Cuando un hotel hace este tipo de cosas, lo que implica que todo está incluido, a pesar de que sabe que no es así, los huéspedes están tentados a tomar más cosas. Pero como dicen, dos errores no hacen un bien. La próxima vez que pienses en tomar una almohada o una toalla, recuerda la regla anterior: si es desechable, es tuya. Si no es así, pagarás por ello, de una forma u otra.