No se puede hablar de la transformación del lado sureste de San Francisco sin hablar del estadio de los Giants, el AT&T Park. Y las raíces del AT&T Park se remontan a la lucha de los Giants para encontrar un nuevo hogar para el equipo a partir de la década de los ochenta. La antigua casa de los Giants, Candlestick Park, no era un lugar agradable para los deportes. Representaba la frase atribuida a Mark Twain de "el invierno más frío que he visto fue el verano que pasé en San Francisco".