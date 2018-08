Respuesta: Bueno, ¿es que no quieres que sea el final de tu relación? ¿O es que sientes que no deberías hacer eso? Me sorprende que, en realidad, no menciones cómo te sientes con tu novio. Para evaluar si el sacrificio de ir a una ciudad tan fea vale la pena, debemos saber cómo es realmente esta relación: tus esperanzas, tus metas, tu amor por él, su amor por ti. Si pospones estar en la misma ciudad juntos, ¿existe un plan a largo plazo y un deseo de hacerlo posible? ¿Por qué está ciudad no es adecuada para ti y qué tanto tendrías que dar para que valiera la pena? ¿Cuáles son sus pensamientos y cuánto está dispuesto a sacrificarse él? Se honesta contigo misma y con los demás, solo entonces podrás aclarar el análisis de costo-beneficio.