Una dificultad para los padres es reconocer la ansiedad en los niños que no pueden describir sus pensamientos y sentimientos. "Los niños pequeños no dicen 'tengo ansiedad'", dice Alvord, pero mostrarán un comportamiento de evitación, o síntomas físicos como dolores de estómago, dolores de cabeza, no comer demasiado o tener problemas para dormir. Los adolescentes también muestran síntomas físicos de ansiedad, como dolor de cabeza, náuseas e irritabilidad. Alvord recomienda buscar patrones -¿cuándo surgen los síntomas?- y buscar posibles desencadenantes.