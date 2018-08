Cuando pararon, se tomaron de las manos y repetidamente cantaron el estribillo de la canción de Alicia Keys We are here. Anders explicaba que la letra de Keys, particularmente la frase Estamos aquí para todos nosotros, expresa perfectamente la ideología de la Iglesia de la Selva. Los congregantes adoran al aire libre en nombre de "todos nosotros", incluidos los vecinos humanos y no humanos.