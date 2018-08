Como respuesta, las campañas deben tomar más en serio la seguridad digital. Los datos confidenciales, que ahora son la moneda del reino en la política estadounidense, deben separarse de los archivos más mundanos y el acceso a ellos es limitado. Las medidas de seguridad como la mensajería cifrada y la autenticación doble debe ser algo estándar. Esto es todo lo básico y no es difícil ni costoso de atender. Por supuesto, existe la necesidad subyacente de hacer que los humanos no hagan cosas imprudentes, como hacer clic en enlaces no verificados o dejarse atrapar por el phising. Estos comportamientos han permanecido obstinadamente inmunes a los mejores esfuerzos de entrenamiento y las más duras advertencias. ¿Cuándo van a terminar? Eso nadie lo sabe.