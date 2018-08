En enero, Ramzi grabó un video desesperado de Facebook pidiendo ayuda para encontrar a su esposo e hijo, Abdul-Ghani Wahhaj, que acaba de cumplir 4 años. Ramzi también le dijo a la policía de Georgia sobre su condición médica. "No sé si está vivo, o no, ahora no conozco su estado. Así que, por favor, necesito su ayuda para encontrar a mi esposo y a mi hijo", declaró entre lágrimas.