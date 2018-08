"No me opongo a la medicina ni a los médicos", dijo. "Me opongo a las malas medicinas y a los médicos que, simplemente, no son realmente médicos, son cleros del culto médico. Tienen un certificado de algún centro de entrenamiento que dice que obtuvieron este puntaje en la prueba, pero que no significa que conozcan el cuerpo humano y cosas así".