Pero más que nada, cuando todavía tropezaba con "ellos" me di cuenta de que la pequeña sacudida que sentía cada vez que mi mente se reajustaba era un eco en miniatura y un recordatorio esencial de los cientos de casos de falta de respeto, discriminación, hostigamiento, odio y violencia que las personas transgénero experimentan todos los días. Una encuesta reciente de Human Rights Campaign y la Universidad de Connecticut de más de 12.000 adolescentes LGBTQ encontró que solo 1 de cada 5 adolescentes transgénero dice que siempre son llamados por sus pronombres correctos en la escuela. No llamar a la gente por sus pronombres correctos no es algo pequeño. Es una negación y una desestimación de su propio sentido profundo de quiénes son.