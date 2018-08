El proyecto de ley del Distrito no es perfecto: elimina suspensiones de licencia por multas de tráfico no pagadas, pero no por deudas judiciales pendientes. También, desafortunadamente, deja al Distrito con el poder de no renovar licencias para personas con multas de tráfico impagas. Aún así, es alentador ver que el consejo finalmente aborda esta práctica arcaica e injusta. Virginia y Maryland deben seguir el ejemplo del Distrito de Columbia. Las autoridades deberían suspender las licencias si hay gente que maneja imprudentemente o pone a las personas en peligro, no porque sean demasiado pobres para no poder pagar sus multas de tránsito.