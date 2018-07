Lean On Me ofrece un servicio similar en todas las horas, pero específicamente dirigido a estudiantes universitarios. La organización, lanzada en 2016 por un puñado de estudiantes de MIT y un exalumno, conecta a los texters (los que envían mensajes de texto) con simpatizantes voluntarios. Desde su fundación, Lean On Me se ha expandido a siete campus universitarios, incluido el MIT.