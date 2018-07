Pero sea cual sea el motivo, esto significa que los trabajadores de bajos ingresos son probablemente los últimos en volver a entrar en las filas de los empleados. Y después de que la economía alcance el pleno empleo, el aumento de la demanda probablemente provoque que las empresas participen en una guerra de ofertas, tratando de escamotear a los empleados de los demás, aumentando los salarios. También es notable que los aumentos salariales a finales de la década de los noventa no se perdieran en desaceleraciones posteriores: incluso en la Gran Recesión, los salarios reales cayeron solo levemente, y el porcentaje de trabajadores que ganaban salarios de pobreza aumentó solo un poco. Eso podría deberse a la rigidez salarial a la baja: la tendencia de las empresas a no reducir los salarios durante una recesión. Cuando la inflación es baja, como lo ha sido durante las últimas tres décadas, la rigidez salarial a la baja significa que los salarios reales tienden a no caer.