Si bien mi tiempo de pantalla aún es indisciplinado después de la limpieza, me di cuenta de que muchas notificaciones y mensajes que recibo no son tan urgentes como creo. Después de todo, un zumbido en el teléfono que pensé que era un diagnóstico del veterinario para nuestro gato resultó ser una actualización de la MLB (Liga de Béisbol de Estados Unidos). La limpieza no me ayudó a desconectarme por completo, pero me ayudó a darme cuenta de que debería relajarme.