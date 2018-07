Un problema intrínseco de las tablets y los juegos es que los niños no experimentan mucha frustración mientras juegan. Ya sea que sean "educativos" o de diversión, muchos juegos dirigidos a niños en edad preescolar están recalibrándose constantemente para igualar el nivel del niño. Esto significa que su dulce niña de 4 años será recompensada aunque gane o pierda. Esto no suena problemático pero puede ser un gran obstáculo para el desarrollo. La forma en que maduramos y crecemos emocionalmente no es, en su totalidad, a través de las situaciones sencillas y fáciles. Crecemos cuando luchamos por algo difícil. El cerebro aprende y se adapta, y seguimos adelante. Los juegos de tablets no ayudan con este crecimiento.