"No es coincidencia" dijo Bonnett, que Thomas More escogiera una isla como escenario de su sátira sociopolítica de 1516 Utopía, que acuñó el término para un lugar donde todo es perfecto. El neologismo se basa en los ou-topos griegos, que significan "ningún lugar" o "ninguna parte", y en eu-topos, que significa "buen lugar". Connota un proyecto ideal inconcluso, tal vez inalcanzable, pero tal vez no.