Los gobiernos y las empresas están tomando esta acción debido al asombroso volumen de desechos generados por algo que la mayoría de la gente no necesita: se estima que el 7.5 por ciento del plástico del ambiente proviene de absorbentes y palitos para agitar las bebidas, según un análisis de un grupo de investigación sobre la contaminación llamado Better Alternatives Now, que basa sus resultados en la basura recogida por voluntarios de todo el mundo. Un informe reciente del Foro Económico Mundial proyecta que para el año 2050, el plástico en nuestros océanos superará a los peces.