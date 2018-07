1.800 calorías o el número que elijas. No es necesario que cuentes todas las calorías que consumes. Es tedioso, a veces no es ajustado y no te ayuda a elegir alimentos ricos en nutrientes. Su pudieras elegir entre 100 calorías de brócoli o papas fritas, probablemente elijas las papas fritas, ¿verdad? Pero eso no proporcionaría mucha alimentación. Si sueles contar calorías, no hay necesidad que renuncies, pero recuerda que no es el número más importante en tu salud.