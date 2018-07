Escotto afirmó que, en varias ocasiones, había alertado a las autoridades escolares de que su hijo se había quejado de cómo la maestra infantil, Rosalba G. Suárez, lo maltrataba. Supuestamente le decía "chico malo" cuando no hacía su trabajo. El abogado de Escotto, Raphael López, declaró a The Washington Post que los administradores del centro de educación primaria Banyan dijeron que no se podía hacer nada sin pruebas. Fue entonces cuando Escotto colocó un dispositivo de cámara oculta en la mochila de su hijo, tal y como desveló la afiliada de ABC, Local 10.