Dipen J. Parekh, autor principal del estudio, señaló que los hallazgos apuntan a la necesidad de un estudio riguroso de innovaciones quirúrgicas como la cirugía robótica antes de que reciban una adopción generalizada. "El hecho de que algo sea nuevo no significa necesariamente que sea mejor", comenta Parekh. En un momento en que los costos de la atención médica están aumentado, no siempre tiene sentido que los hospitales compren y usen un sistema costoso cuando su efectividad en muchos tipos de operaciones no ha sido sometida a una investigación exhaustiva. "Necesitamos tomar decisiones basadas en las pruebas en lugar de decisiones basadas en marketing, y para hacerlo necesitamos datos como los que hemos producido este estudio".