La idea de un tirachinas de cohetes parece de ciencia ficción, y Yaney no tiene nada que se parezca a un fabricante de cohetes. Aún así, algunos expertos en el campo que han visto el prototipo quedaron impresionados por Yaney y dijeron que la compañía tiene una oportunidad de oro para luchar. Uno de esos creyentes es Simon "Pete" Worden, ex director del Centro de Investigación Ames de la NASA y un conocido experto en el campo aeroespacial que no está afiliado a SpinLaunch. "En mi opinión, tiene un enfoque muy bueno", apuntó Worden sobre el proyecto.