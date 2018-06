Key "no mostró inclinaciones religiosas, era amigo de algunos de los secesionistas más ávidos de Washington y, en lugar de ser uno de los pilares de la comunidad, era conocido como una figura de la sociedad popular sobre la que fluía un torbellino constante", tal y como escribió Nat Brandt en The Congressman Who Got Away With Murder. Irónicamente, dos años más tarde, el mismo Key sería asesinado por un congresista, Daniel Sickles, de Nueva York, después de que se descubriera el romance de Key con la esposa del congresista.