A continuación, la empresa buscará ganarse a los clientes que no hayan comprado seguro anteriormente, además de tratar de convencer a las personas para que cambien de plan. De acuerdo con un estudio de insuranceQuotes.com, un sitio web especializado en datos seguros, más de un tercio de los adultos estadounidenses actualmente no tienen una póliza de seguro de vida. Sin embargo, la competencia en el sector ya es alta, y hay otras start-ups como Ladder Financial y Social Finance que ofrecen productos similares. Roelof Botha, de Sequoia, que dirigió esta ronda de financiación, dice que confía en que hay un amplio espacio para que Ethos crezca.