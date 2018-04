Dicen que han escuchado ruidos agudos y dolorosos y han perdido la audición. "Algunos estaban dormidos y se han despertado por el sonido, incluso cuando otros que dormían en la misma cama o habitación no escucharon nada", informó The Associated Press. Los documentos médicos han informado de dolores de cabeza, mareos, náuseas y dificultad para concentrarse.