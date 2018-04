La transparencia y el deseo de saber qué hay en nuestra comida no es malo, pero proporcionar información sobre calorías en los menús puede tener consecuencias no deseadas. Judy Simon, dietista e instructora de nutrición en la Universidad de Washington en Seattle, señaló que la información nutricional podría ser útil para algunas personas, como un cliente de Chipotle que, al ver un burrito con 1.100 calorías, es consciente de que es demasiado y opta por un bol de vegetales en su lugar. "Pero una persona que es una sobreviviente de la dieta o tiene un trastorno alimenticio, mira estos números, a menudo, como un juicio", argumenta. "No se benefician con la información, de hecho puede causar más daño que beneficio", afirma. Agrega que tener información nutricional disponible en línea o en un folleto puede ser una opción más segura que plasmarla en los paneles del menú.