Devorah Heitner, fundadora de Raising Digital Natives y autora de Screenwise: Helping Kids Thrive (and Survive) in their digital world, aseguró que no todo es tan grave, pero la investigación puede recordarnos que los maestros "tienen un conjunto de datos más grandes" y los padres deberían hablar con ellos cuando se trata de los dispositivos. "Todos los maestros con quienes hablo desean que los padres hagan más para controlar a sus hijos con la tecnología", remarcó. "Muchos maestros, incluso de niños pequeños, quedan atónitos ante lo que los niños están expuestos".