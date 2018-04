La crisis de los opiáceos ha tenido un profundo efecto en la economía de la nación. En un estudio anterior, Gitis y Soto descubrieron que casi un millón de personas no trabajaban debido a la dependencia a los opiáceos en 2015. La pérdida de empleados y su productividad durante ese período le costó a la economía estadounidense USD 702.000 millones, o menos de USD 44.000 millones al año, según el cálculo de un estudio. Los empleadores también han informado que no pueden llenar puestos de trabajo porque las personas no pueden pasar las pruebas de drogas.