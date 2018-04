No. No es posible. No es mi Benny. Me temblaba la mano mientras sostenía el teléfono. No podía hablar, no podía pensar. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, pero no podía respirar. Pude sentir mi corazón golpeando contra mis costillas. Tenía que ser una casualidad, un desafío, una aventura arriesgada sin pensar en las consecuencias. Ben solo tenía 12 años. Tenía pecas. Tenía un hermoso cabello rojo. Era inteligente. Pensativo. Amable. Todos los días, cuando lo dejaba en la escuela, él se inclinaba para besarme. Nunca dejó de decirme: "Te amo".